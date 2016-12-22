Прокуратура Бразилии выступила за предъявление обвинений экс-президентам

Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии рассмотрит запрос генпрокурора страны Родригу Жано о предъявлении обвинений двум бывшим президентам Бразилии, сообщает телеканал Globo.

По его данным, Дилме Руссефф и Луису Инасиу Луле да Силве могут быть предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, созданного для вывода средств нефтяной компании Petrobras.

Аналогичные обвинения могут быть выдвинуты в отношении нескольких бывших министров, а также сенатора, главы Партии трудящихся Глейси Хоффманн.

В соответствии с бразильским законодательством, в случае признания виновными указанным выше лицам грозит до восьми лет лишения свободы.

В июле 2017 года да Силва, занимавший пост президента Бразилии в 2003–2010 годах, был приговорен к 9,5 годам лишения свободы по делу о коррупции и отмывании денег. Сменившая Силву Русефф в августе 2016 года была отправлена в отставку решением сената Бразилии в связи с обвинениями в бюджетных махинациях.