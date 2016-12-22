Президент Южной Кореи подарил Путину символы зимней Олимпиады-2018

Президент Владимир Путин получил в подарок от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина символы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане — белого тигра в национальном корейском костюме и черного медведя. Об этом сообщает «Интерфакс».

Южнокорейский лидер вручил подарок российскому президенту во время осмотра павильона Республики Корея, посвященного предстоящей Олимпиаде, на Восточном экономическом форуме.

«Российский президент почти принял мое приглашение приехать на пхёнчханские Олимпийские игры», — сказал Мун Чжэ Ин.

Во время осмотра павильона лидеры двух стран посмотрели выступление студентов Дальневосточного федерального университета, которые играли на корейских народных барабанах. Президент Южной Кореи поинтересовался у российского лидера, понравилось ли ему выступление, и рассказал о Пхёнчхане.

Ранее, 3 сентября, председатель КНР Си Цзиньпин во время осмотра выставки китайских народных промыслов на саммите стран БРИКС подарил Путину скульптуру китайского воина в традиционном костюме и письменный стол ручной работы. В свою очередь, российский лидер вручил китайскому коллеге картину из янтаря с изображением парусника и настольные светильники из нефрита.

Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр пройдет 9 февраля 2018 года в курортном городе Пхёнчхане, расположенном в 180 км к востоку от Сеула. В соревнованиях примут участие около 2500 спортсменов из 90 стран мира.