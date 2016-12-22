Минэнерго назвало сроки внесения предложения запретить лампы мощнее 50 Вт

В пресс-службе Минэнерго заявили РБК, что «предложение по снижению [разрешенного для использования] уровня мощности [ламп накаливания] оправдано» и будет внесено в правительство 1 октября.

«[Оно] будет внесено как предложение в госдоклад, который мы планируем внести в правительство. Наша позиция [состоит в том], что вся нормативно-правовая база для развития энергоэффективных ламп, включая светодиоды, создана», — заявил собеседник РБК. По его словам, доля рынка только светодиодов с 2012 года выросла с 2 до 27–28%. В пресс-службе отметили, что их стоимость также упала в три-четыре раза — до 200 руб.

Ранее 6 сентября замминистра энергетики Антон Инюцын в ходе выступления на Восточном экономическом форуме сообщил, что Минэнерго разрабатывает проект по запрету ламп накаливания мощнее 50 Вт. Он отметил, что в министерстве еще не выработали окончательного решения по этому вопросу.

По словам Инюцына, ведомству предстоит понять, готова ли промышленность заменить лампы накаливания энергосберегающими лампочками. Вместе с тем замминистра добавил, что цены на энергосберегающие лампы должны будут понизить после запрета ламп накаливания. Он подчеркнул, что с 1 января 2011 года в России запрещено использовать лампы накаливания мощнее 100 Вт.

Как сообщил РБК первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, проблему с лампами накаливания мощнее 50 Вт нельзя решить «законодательным запретом». Он заявил, что смена ламп накаливания на энергосберегающие лампочки должна проходить в рыночных условиях. По мнению Селезнева, граждане должны сами решать, какие лампы им покупать.

Согласно исследованиям рынка ретейлера «Леруа Мерлен России», лампы накаливания в последние несколько лет остаются востребованными. Об этом РБК сообщила руководитель отдела освещения компании Альбина Михайлова.

«Доля продаж светодиодных ламп растет, а лампы накаливания продолжают оставаться востребованными на рынке, в связи с этим они представлены на наших полках, нам важно показать разнообразие выбора», — сказала Михайлова. Она отметила, что лампы накаливания чаще приобретаются жителями небольших городов, потому что «там уровень потребительской корзины несколько ниже, чем в городах-миллионниках».