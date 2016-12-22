В Мюнхене открыли памятник погибшим в теракте 1972 года израильтянам

В Мюнхене президент Израиля Реувен Ривлин открыл мемориал памяти израильским спортсменам, которые погибли во время теракта на Олимпийских играх 5–6 сентября 1972 года. Жертвами происшествия стали 11 спортсменов и один сотрудник полиции. Об этом сообщает баварская телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.
На церемонии открытия мемориального центра в честь 45-й годовщины теракта присутствовали лидер ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, мэр Мюнхена Дитер Райтер и баварский министр по делам образования, культуры, науки и искусства Людвиг Шпэнле.
Присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания. На мероприятии показали кадры новостной хроники о событиях тех дней. После церемонии израильский и немецкий президенты с женами встретятся с близкими погибших спортсменов.
Теракт на Олимпиаде в Мюнхене совершили восемь боевиков из палестинской группировки «Черный сентябрь». 4 сентября они захватили в Олимпийской деревне 11 израильских атлетов и тренеров, говорится в сообщении Bayerischer Rundfunk. Заложников они хотели обменять на соратников, которые сидели в израильских тюрьмах.
Во время операции по освобождению заложников, которую провели 6 сентября, погибли израильтяне и один немецкий полицейский. Также были убиты пять террористов.