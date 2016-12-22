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ЦБ отчитался о рекордном снижении средней ставки по рублевой ипотеке
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ЦБ отчитался о рекордном снижении средней ставки по рублевой ипотеке
Финансы, 12:52
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ЦБ отчитался о рекордном снижении средней ставки по рублевой ипотеке

Центробанк сообщил о снижении средней рублевой ипотечной ставки в России за июль с 11 до рекордных 10,94%. Об этом говорится на сайте регулятора.

При этом, по данным ЦБ, средневзвешенная ставка на ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) в рублях, предоставленные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, снизилась с 10,71 в июне до 10,53% в июле.

Кроме того, за первые семь месяцев 2017 года кредитные организации выдали более 507 тыс. кредитов на сумму 927,7 млрд руб., что стало на 20% больше, чем годом ранее. Таким образом объем ИЖК превысил показатель соответствующего периода 2014 года — рекордного по выдаче жилищных кредитов.

«В целом ипотечный портфель по состоянию на 1 августа 2017 года вырос с начала нынешнего года на 5,3% (до 4,7 трлн руб.), при этом доля валютных кредитов сократилась на 0,5 п.п., до 1,1% в общей сумме задолженности по ИЖК, составив 54,0 млрд руб.», — сказано в сообщении регулятора. Доля просроченных кредитов продолжает держаться на низком уровне 1,5%.

Ранее Банк России сообщал об «абсолютном минимуме» уровня средней рублевой ипотечной ставки по показателям за июнь. Тогда ее уровень составил 11,11%.

Теги: Центробанк , Ипотека
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