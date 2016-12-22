«Ростелеком» до конца 2018 года создаст единую базу данных для больниц

«Ростелеком» до конца 2018 года должен создать единую базу, которая свяжет 14 тыс. медицинских учреждений по всей России, рассказал РБК президент компании Михаил Осеевский в кулуарах Восточного экономического форума. Он уточнил, что такое поручение компании дал глава государства Владимир Путин.

По его словам, «Ростелеком» должен подключить к единой системе с помощью высокоскоростного интернета 14 тыс. медицинских учреждений.

Осеевский сообщил, что особенно важно создать централизованные хранилища медицинских изображений. Они должны будут сконцентрировать в себе результаты исследования на томографах, аппаратах УЗИ и т.д. «Такая работа ведется. В том числе в трех регионах Дальнего Востока. Это Якутия, Приморский край и Хабаровск. Более 200 тыс. изображений находится в этих хранилищах», — заметил он. Такой подход позволит врачам советоваться с коллегами. Это повысит квалификацию врачей и позволит более эффективно использовать дорогостоящее медицинское оборудование, полагает Осеевский.

Основной вопрос, который сейчас решает компания, — обеспечение безопасности данных. Предполагается, что в базе будет фиксироваться вся информация о пациентах. Для защиты «Ростелеком» предлагает использовать «ключ» на основе биометрических данных. «Мы тоже с этой технологией работаем», — указал Осеевский.

До конца 2017 года «Ростелеком» планирует подключить 3 тыс. больниц. Сумма, которая потребуется для реализации проекта, — 20 млрд руб., уточнил Осеевский в кулуарах форума.

Распоряжение правительства по назначению «Ростелекома» единственным поставщиком услуг в этом направлении будет подписано в ближайшее время, заметил он. «Президент уже дал соответствующее поручение, в ближайшие дни они будут завершены, а мы работу уже начали», — заключил он.