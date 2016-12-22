Суд ЕС отклонил иски Словакии и Венгрии по отмене квот на беженцев

Суд Евросоюза 6 сентября отклонил иски Словакии и Венгрии по отмене квот на принятие беженцев, которые прибыли в Италию и Грецию. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

«Суд отклонил иски Словакии и Венгрии против временного механизма об обязательном переселении мигрантов. Механизм способствует тому, чтобы Греция и Италия справились с последствиями миграционного кризиса 2015 года, и является соразмерным», — говорится в сообщении.

Евросоюз осенью 2015 года принял решение переселить 120 тыс. мигрантов из Греции и Италии в другие страны ЕС по квотам. Действие квот заканчивается в сентябре 2017 года. Распределение квот происходило пропорционально населению стран Евросоюза.

Против этого решения выступили Словакия, Венгрия, Чехия и Румыния. Они заявили, что такие меры ошибочны и не способствуют решению миграционного кризиса. После этого Венгрия и Словакия подали иски в Суд Евросоюза. Их также поддержала Польша. Чехия 6 июня также остановила прием беженцев из Италии и Греции по квоте ЕС. Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Милан Хованец.

В октябре 2016 года премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что республика может заблокировать принятие бюджета ЕС, если страны Восточной Европы откажутся увеличить квоту на принятие беженцев. В 2015–2016 годах в Италию прибыли 310 тыс. мигрантов.

В Германию в 2015 году прибыли более 1 млн мигрантов. В 2016 году в ФРГ въехали 316 тыс. мигрантов. В 2017 году количество беженцев в Германии увеличилось до 670 тыс. человек.