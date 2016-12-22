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Родители устроившего стрельбу в школе ученика сами подарили ему оружие
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Родители устроившего стрельбу в школе ученика сами подарили ему оружие
Общество, 11:46
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Родители устроившего стрельбу в школе ученика сами подарили ему оружие

Родители девятиклассника Михаила П., устроившего стрельбу в ивантеевской школе, знали о его увлечении оружием и «сами подарили» его сыну. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в ходе совещания с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой, передает «РИА Новости».

«Родители знали, что он увлекается оружием, по нашим данным, они ему сами подарили это оружие, для них не было секретом, чем он увлекается и что он делает», — сказала Мишонова.

Что известно о стрельбе в подмосковной школе
Общество

Ранее источник в ГУ МВД по Московской области сообщил РБК, что Михаил П. был задержан по ст. 91 УПК РФ. По данным другого источника, знакомого с материалами расследования, дело находится в главном следственном управлении СКР.

Стрельба в ивантеевской школе №1 произошла 5 сентября. 15-летний Михаил П. вступил в ссору с учителем, после того как та сделала ему замечание из-за внешнего вида (молодой человек пришел на урок в длинном плаще и в берцах). Девятиклассник сперва ударил женщину кухонным топориком, затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

При подрыве петард в здании начался пожар, его удалось ликвидировать до прибытия спасателей. Несколько учеников, опасаясь стрельбы, стали выпрыгивать из окон. В результате трое учеников получили травмы разной степени тяжести.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку, СК возбудил дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В полиции сообщали, что девятиклассник был доставлен в отдел полиции, где его допрашивали в присутствии родителей.

Теги: стрельба , Школа , стрельба в Ивантеевке
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