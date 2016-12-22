Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,75 57,21 EUR Нал. 68,88 68,24 USD Бирж. 57,35 -0,17 EUR Бирж. 68,50 -0,07 USD ЦБ. 57,85 +0,07 EUR ЦБ. 68,78 +0,05 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 1996,47 -0,38% РТС 1096,82 -0,36% Brent 53,61 +0,79% DJIA 21753,31 -1,07% Nasdaq 6375,57 -0,93% FTSE 7336,56 -0,49%
МТС проведет buyback на сумму в 20 млрд руб. до апреля 2019 года
Лента новостей
Грызлов сообщил детали ввода миротворцев в Донбасс 12:27, Политика Директора школы в Ивантеевке предупреждали о подготовке нападения 12:14, Общество Путин пригрозил «мерами» за проблемы с развитием Дальнего Востока 12:11, Политика Путин исключил признание ядерного статуса Северной Кореи 12:09, Политика «Ведомости» опубликовали фото «корзинки с колбасой» от Сечина 11:58, Общество Суд ЕС отклонил иски Словакии и Венгрии по отмене квот на беженцев 11:50, Политика Хакеры против автопилотов: почему умный автомобиль – это опасно 11:47, Авто Родители устроившего стрельбу в школе ученика сами подарили ему оружие 11:46, Общество «Русская аквакультура» получила прибыль в первом полугодии 2017 11:44, Бизнес Золото становится одной из основ экономического развития Камчатки 11:29, Партнерский материал 100% легально: зачем «Мастерчейн» создает еще одну блокчейн-платформу 11:29, Партнерский материал Джабраилов объяснил стрельбу нервным срывом после встречи с миллиардерами 11:20, Общество МТС проведет buyback на сумму в 20 млрд руб. до апреля 2019 года 11:17, Бизнес Минтруд подготовил наработки по стимулированию рождения первого ребенка 11:14, Экономика Официальным автомобилем ВЭФ стал Genesis G80 11:12, Партнерский материал Правительство пока не согласовало продление программы маткапитала 11:03, Экономика Минтруд не согласовал схему выплат бонусов для главы «Почты России» 11:02, Общество Россияне оценили свои расходы на ремонт жилья 11:01, Недвижимость Путин призвал не загонять КНДР в угол санкциями 10:51, Политика Путин допустил поставки российского трубного газа в Корею 10:49, Экономика Конференция eCom21: как человеческий фактор двигает онлайн-бизнес 10:46, Пресс-релизы Вексельберг решил сделать «Ренову» лидером искусственного интеллекта 10:43, Бизнес Сборная Испании по футболу одержала самую крупную выездную победу 10:43, Спорт В Екатеринбурге суд арестовал подозреваемого в поджоге кинотеатра 10:34, Общество СМИ узнали о новом фигуранте в деле о нападении на ФСБ в Хабаровске 10:30, Общество Москалькова предложила создать единую базу омбудсменов мира 10:13, Общество Устроивший стрельбу в подмосковной школе ученик задержан 10:10, Общество Глава Минтранса допустил индексацию тарифов «Платона» в 2018 году 10:05, Экономика
МТС проведет buyback на сумму в 20 млрд руб. до апреля 2019 года
Бизнес, 11:17
0
МТС проведет buyback на сумму в 20 млрд руб. до апреля 2019 года

Компания МТС с 6 сентября 2017 года намерена через свое 100-процентное дочернее предприятие ООО «Стрим Диджитал» выкупить до апреля 2019 года собственные акции (buyback), в том числе в виде ADS, на общую сумму до 20 млрд руб. Об этом говорится в сообщении МТС, поступившем в РБК.

Чтобы совокупный процент владения АФК «Система» (основной акционер МТС) не изменился в конце выкупа, дочерняя компания «Системы» — «Система Финанс» — и МТС заключили договор купли-продажи акций. Согласно договору, «Система Финанс» сможет продавать свои акции МТС пропорционально количеству акций, которые МТС выкупает с рынка.

Решение о продаже акций основным акционером будет приниматься на ежемесячной основе, продажа акций будет осуществляться по «средневзвешенной» цене приобретения акций на открытом рынке за период.

Решение о трехлетней программе выкупа собственных акций с рынка было принято советом директоров МТС в апреле 2016 года. Согласно условиям программы, МТС планировала потратить на выкуп акций до 30 млрд руб. в течение трех лет. Ранее, в конце 2016 года — начале 2017 года МТС провела два раунда выкупа собственных акций на общую сумму 10 млрд руб.

После того как МТС объявила о запуске программы buyback, акции компании выросли до 271,7 руб., максимум сделок составил 275,45 руб. К 11:20 акции МТС стоили 269,35 руб.

В конце августа стало известно, что чистая прибыль МТС во втором квартале выросла на 62,6% по сравнению с вторым кварталом 2016 года и составила 14,729 млрд руб. Об этом говорилось в сообщении компании, поступившем в РБК.

В нем указывалось, что рост прибыли произошел благодаря росту показателя OIBDA (операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) на 8,2%, до 44 млрд руб. Общая выручка компании также выросла на 0,7%, до 106,8 млрд руб.

 

Теги: Акции , МТС , buyback , «Система»
Главное
Путин пригрозил «мерами» за проблемы с развитием Дальнего Востока Политика
Материалы по теме
МТС заявила об отсутствии влияния техдефолта «Системы» на компанию Бизнес
МТС увеличила чистую прибыль на 62,6% во втором квартале Технологии и медиа
В МТС рассказали о влиянии на компанию решения суда по иску «Роснефти» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку