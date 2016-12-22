МТС проведет buyback на сумму в 20 млрд руб. до апреля 2019 года

Компания МТС с 6 сентября 2017 года намерена через свое 100-процентное дочернее предприятие ООО «Стрим Диджитал» выкупить до апреля 2019 года собственные акции (buyback), в том числе в виде ADS, на общую сумму до 20 млрд руб. Об этом говорится в сообщении МТС, поступившем в РБК.

Чтобы совокупный процент владения АФК «Система» (основной акционер МТС) не изменился в конце выкупа, дочерняя компания «Системы» — «Система Финанс» — и МТС заключили договор купли-продажи акций. Согласно договору, «Система Финанс» сможет продавать свои акции МТС пропорционально количеству акций, которые МТС выкупает с рынка.

Решение о продаже акций основным акционером будет приниматься на ежемесячной основе, продажа акций будет осуществляться по «средневзвешенной» цене приобретения акций на открытом рынке за период.

Решение о трехлетней программе выкупа собственных акций с рынка было принято советом директоров МТС в апреле 2016 года. Согласно условиям программы, МТС планировала потратить на выкуп акций до 30 млрд руб. в течение трех лет. Ранее, в конце 2016 года — начале 2017 года МТС провела два раунда выкупа собственных акций на общую сумму 10 млрд руб.

После того как МТС объявила о запуске программы buyback, акции компании выросли до 271,7 руб., максимум сделок составил 275,45 руб. К 11:20 акции МТС стоили 269,35 руб.

В конце августа стало известно, что чистая прибыль МТС во втором квартале выросла на 62,6% по сравнению с вторым кварталом 2016 года и составила 14,729 млрд руб. Об этом говорилось в сообщении компании, поступившем в РБК.

В нем указывалось, что рост прибыли произошел благодаря росту показателя OIBDA (операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) на 8,2%, до 44 млрд руб. Общая выручка компании также выросла на 0,7%, до 106,8 млрд руб.



