Правительство пока не согласовало продление программы маткапитала

Инициатива продления программы выплаты материнского капитала до 2023 года пока не согласована на уровне правительства. Об этом глава Минтруда Максим Топилин сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Нет, [не согласована]. Сейчас идет бюджетный процесс. А для бюджета это нейтральный вопрос, так как все деньги уже предусмотрены. Если бы речь шла о бюджете 2019 года, тогда это было бы важно, но в настоящее время это нейтральный для бюджета вопрос», — сказал Топилин.

О дальнейшей судьбе программы материнского капитала в России говорил президент Владимир Путин 19 июня. Он констатировал «катастрофический» спад рождаемости в России и предложил правительству поработать над принятием соответствующих мер.

В середине июня стало известно о том, что Министерство труда и Министерство финансов не могут прийти к единому мнению по поводу мер стимулирования рождаемости в России. Согласно предложению Минтруда, программа материнского капитала должна быть продлена до 2023 года (сейчас она действует до 2018 года). Однако в Минфине уверены, что это скорее дестимулирует женщин рожать двух детей, поскольку до окончания программы останется еще несколько лет.

При этом позднее премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил о переиндексации размера материнского капитала с 2020 года. «В бюджете Пенсионного фонда заложены деньги и на выплату материнского капитала. В следующие два года его размер не изменяется. С 1 января 2020 года он должен быть проиндексирован», — сообщил Медведев.