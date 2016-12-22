Москалькова предложила создать единую базу омбудсменов мира

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать единую электронную информационную базу омбудсменов мира. Об этом она заявила на форуме «Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы» в Бишкеке.

«Я хотела бы <...> рассмотреть вопрос о создании единой электронной информационно-правовой базы омбудсменов, где мы сможем обмениваться информацией и размещать законы и правоприменительную практику в области защиты прав человека», — сообщила Москалькова. Она также предложила выпустить сборник нормативно-правовых актов, с помощью которого омбудсмены могли бы обмениваться практиками о принципах, механизмах и инструментах уполномоченных по правам человека.

Москалькова отметила, что в России активно развивается и укрепляется институт омбудсмена. В 2016 году к уполномоченному по правам человека обратились более 42 тыс. граждан, каждый день более 30 человек приходят на личный прием и ежедневно поступает от 120 до 150 обращений. Это свидетельствует о том, что его люди знают и уважают, значит, авторитет растет», — сказала она. Москалькова подчеркнула, что в 45 регионах России создан «мощный, высококвалифицированный и высоконравственный отряд омбудсменов».