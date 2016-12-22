Глава Минтранса допустил индексацию тарифов «Платона» в 2018 году

Министр транспорта Максим Соколов не исключил, что тариф системы «Платон» может быть проиндексирован на уровень инфляции в 2018 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме, сообщает «РИА Новости».

«Если и будет (индексация тарифов), хотя бы даже на уровень инфляции, то это вопросы следующего, 2018 года», — заявил Соколов. Он отметил, что в Министерстве транспорта также готовят предложения по скидкам для разных категорий грузов и перевозчиков, добавив, что в текущем году «практически увеличения тарифа не произошло».

«Скорее всего, это (скидка) будет в зависимости от пробега, хотя мы будем использовать этот инструмент достаточно активно и с точки зрения сезонности перевозок, мотивации грузоперевозчиков и грузоотправителей для осуществления грузоперевозок другими путями, направлениями, видами транспорта в летний период, когда наши дороги наши перегружены», — подчеркнул министр транспорта.

По словам Соколова, создание механизма скидок «не составит сложности», учитывая технологическую модель и базу «Платона».

Тариф за проезд грузовых машин массой более 12 т по федеральным трассам для пользователей системы «Платон» с 15 апреля 2017 года составляет 1,90 руб. за км. В ноябре 2015 года водители платили 1,53 руб. за км.

В марте текущего года дальнобойщики устроили протестные акции по всей стране, после того как стало известно о повышении тарифов в «Платоне». Они требовали отменить систему и транспортный налог, а также построить инфраструктуру для отдыха дальнобойщиков на трассах.

Тогда же премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину предоставить предложения по скидкам в системе «Платон». В мае текущего года первый замминистра транспорта Евгений Дитрих заявил, что скидки по тарифам системы будут незначительными.