Минстрой попросил ФАС проверить цены на жилье во Владивостоке

Министерство строительства и ЖКХ попросило ФАС проверить цены застройщиков Владивостока, рассказал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ведомства Михаил Мень, передает корреспондент РБК.

«Во Владивостоке очень сильно завышена цена на квадратный метр. Неоправданно высокая стоимость. Мы сегодня говорили с руководством ФАС, мы просили проверить нарушения антимонопольного законодательства», — заявил он.

Чиновник указал, что проблема состоит в отсутствии конкуренции и высоком спросе, но даже при таких условиях цена все равно завышена. «Это говорит о нездоровой ситуации на рынке», — резюмировал он.

Мень 6 сентября принял участие в сессии ВЭФ «ЖКХ и жилье. Что будет сделано?», на которой обсуждались проблемы в жилищной сфере. Организаторы дискуссии подчеркнули, что стоимость услуг ЖКХ в дальневосточных регионах «значительно превышает общероссийские показатели при более низком качестве». Также отмечалось, что в регионе высокая доля ветхого и аварийного жилья.