СМИ узнали о новом фигуранте в деле о нападении на ФСБ в Хабаровске

Капитан полиции Наталья Розвезева из хабаровского горотдела лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) Росгвардии стала фигурантом уголовного дела о нападении подростка-неонациста на приемную ФСБ Хабаровского края. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает «Коммерсантъ».

Молодой человек напал на региональное управление ФСБ 21 апреля. В результате атаки погибли два человека, еще один получил ранения. 17-летний житель Хабаровска смог похитить около 40 единиц оружия из стрелкового клуба «Хаммер», убив инструктора.

По данным источников газеты, в уголовном деле по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Розвезева пока единственный фигурант. По данным следствия, сотрудница полиции дважды умышленно не указала на нарушения в работе стрелкового клуба «Хаммер», а при составлении третьего акта «вообще не выезжала» в клуб. Под ее актами подписывался начальник регионального ЦЛРР, полковник Александр Простакишин.

Как уточняют собеседники издания, Розвезева должна была обнаружить отсутствие пропускного режима в стрелковом клубе, несоответствие требованиям хранения оружия и отсутствие надлежащей охраны комнаты хранения оружия. Кроме того, «Хаммер» не мог предоставлять за плату оружие для стрельбы по мишеням «всем без исключения» гражданам. По данным «Коммерсанта», следователи считают, что действия сотрудницы полиции нарушили «охраняемые законом интересы общества и государства» в сфере безопасного оборота огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что несколько сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) Росгвардии уволены за халатность, в том числе говорилось об увольнении начальника ЦЛРР Простакишина. Кроме того, в мае руководство Росгвардии направило в Генпрокуратуру и СКР материалы о возбуждении уголовного дела.