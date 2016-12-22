Законопроект по регулированию похоронного бизнеса внесут в Госдуму осенью

Правительство внесет законопроект, описывающий механизм регулирования похоронных компаний и частных кладбищ, в Государственную думу в осеннюю сессию, рассказал РБК заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис.

«Завершаются последние согласительные процедуры между федеральными органами власти. Мы не исключаем, что в осеннюю сессию правительство направит его в Госдуму», — заявил он.

Законопроект полностью интегрирован с соответствующими поручениями президента Владимира Путина, уточил Чибис. «Что президент поручил сделать, то и вошло в закон. Мы прекрасно понимаем, что тема похоронных дел подлежит реформированию. Там необходимо наводить порядок и с точки зрения предоставления мест на кладбищах, и с точки зрения цепочки оказания услуг похоронными агентствами», — подчеркнул он.

В начале августа российский лидер Владимир Путин поручил правительству повысить доступность похоронных услуг, улучшить их качество и распространить московский опыт «одного окна» на всю Россию — оказания бесплатных услуг по погребению с использованием номера пенсионного страхования.

Как сообщала газета «Коммерсантъ», по итогам проверки, которую проводило в первом полугодии 2017 года контрольное управление президента, был выявлен рост серых агентов на рынке ритуальных услуг, которые берут за свою работу в 10–15 раз больше. Согласно поручению Путина, правительство также должно сформировать единый подход к оказанию ритуальных услуг по всей России и сформировать соответствующий законопроект.