В ДТП с автобусом и грузовиком в Свердловской области погиб человек

В Свердловской области грузовой автомобиль Kia Bongo столкнулся с автобусом ПАЗ, в результате аварии один человек погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, авария произошла на 4-м км дороги Арамиль — деревня Фомино. Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, в результате ДТП 13 человек получили ранения, водитель грузовика Kia погиб. Среди пострадавших есть тяжелораненые.

Ранее в Москве в результате ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и автобуса погиб человек. Еще трое пассажиров автобуса пострадали. По данным полиции, водитель автомобиля при выезде с улицы Чаянова допустил столкновение с общественным транспортом.