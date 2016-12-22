«Ведомости» узнали о постройке вьетнамских молочных ферм в Приморье

Вьетнамская компания TH Group совместно с администрацией Приморского края и Корпорацией развития Дальнего Востока 7 сентября заключат соглашение о постройке молочных ферм в Приморье. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель администрации края и подтвердил гендиректор «Тиэйч-рус милк фуд» Нго Тхань Хоан, управляющий проектами TH Group в России.

По словам Нго Тхань Хоана, инвестиции в приморский проект составят $270 млн. Как рассказал представитель администрации края, молочная ферма будет размещена на участке площадью 30 тыс. га, который будет включен в территорию опережающего развития «Михайловский». Еще 20 тыс. га, принадлежащих TH Group, будут находиться за пределами «Михайловского». На этих участках построят три животноводческих комплекса на 7200 дойных коров и молокозавод. По информации администрации Приморья, край самостоятельно обеспечивает себя молоком лишь на 40%.

Российский фонд прямых инвестиций также намерен присоединиться к проектам TH Group. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель РФПИ и подтвердил источник, близкий к TH Group. По их словам, о соглашении объявят на Восточном экономическом форуме.

Компания TH Group была создана в 2009 году совладелицей Северо-Азиатского коммерческого банка Тхай Хыонг. В группу входят производители молока, а также предприятия по переработке молочной продукции и дистрибьюторы. В настоящий момент TH Group является вторым производителем молока во Вьетнаме после Vinamilk.

TH Group в 2016 году начала строить молочные фермы в Калужской и Московской областях, потратив на эти проекты около $800 млн. Тогда Тхай Хыонг заявляла, что компания намерена инвестировать в России $2,7 млрд в течение 10 лет.