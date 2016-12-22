Мантуров назвал сроки объединения ОАК и «Гражданских самолетов Сухого»

Объединение объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), корпорации «Иркут» и компании «Гражданские самолеты Сухого» должно завершиться до конца 2019 года. Об этом рассказал РБК министр промышленности и торговли Денис Манутров на полях Восточного экономического форума.

«Мы определили график, дорожную карту по проведению всех корпоративных процедур и рассчитываем заверить процедуру до конца 2019 года», — сообщил он.

О планах по реформе в авиастроительной отрасли России, подразумевающей объединение ОАК, ГСС и корпорации «Иркут» стало известно в конце августа. Результатом объединения должно стать ускоренное развитие гражданской авиации в условиях сокращения гособоронзаказа. Кроме того, эта реформа позволит сократить издержки и сэкономить около 50 млрд руб.

ОАК сообщила о запуске процесса объединения компаний 1 сентября. По планам, в рамках преобразований на базе «Гражданских самолетов Сухого» будет сформирован центр маркетинга, а на базе «Иркута» — корпоративный центр.