Оператор аэропорта Сеула займется развитием аэропортов Сахалина

Правительство Сахалинской области подпишет протокол о намерениях с оператором корейского аэропорта Incheon в Сеуле, подписание запланировано на 6 сентября. Об этом рассказал РБК министр экономического развития региона Алексей Белик.

«Оператор Incheon выразил заинтересованность в участии в проектах развития аэропортов Дальнего Востока. Нам в свою очередь интересны технологии и передовые методы эксплуатации и строительства аэропортов», — сказал министр.

По его словам, подготовленный к подписанию протокол предполагает «вовлеченность корейской компании во все мероприятия, связанные с развитием региональных аэропортов».

Также документ предусматривает участие оператора Инчхона в создании центра профессионального образования и подготовки пилотов, добавил Белик, уточнив, что проект будет реализован в интересах региональной авиакомпании «Аврора», группы «Аэрофлот» и других авиакомпаний.

Международный аэропорт Инчхон, обслуживающий рейсы в столицу Южной КОреи Сеул, является одним из крупнейших в мире авиаузлов. В 2016 году пассажиропоток в Инчхоне превысил 57 млн человек.