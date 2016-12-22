Минобороны сообщило о защищавших укрепрайон ИГ в Сирии выходцах из России

Укрепрайон ​«Исламского государства» (запрещенная в России организация) в сирийском Дейр-эз-Зоре обороняли приехавшие из России и стран СНГ террористы. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны.

В Минобороны отметили, что информация о том, что выходцы из России и стран СНГ участвуют в защите Дейр-эз-Зора была получена российской разведкой ранее «по различным каналам». Штурм укрепрайона ИГ в этом регионе лишь подтвердил верность данных разведки.

В ведомстве отметили, что боевики заранее подготовились к долгой осаде. «Опорные пункты были оборудованы для ведения круговой обороны с системой огня, включающей огневые позиции танков, артиллерии и минометов, связанные сетью подземных туннелей и ходов сообщения», — отметили в Минобороны. В районе Дейр-эз-Зора была построена долговременная инфраструктура, включавшая в себя «обустроенные под землей жилые помещения для длительного проживания, склады с вооружением и боеприпасами, значительные запасы продуктов питания и медикаментов». При этом все подходы к своим позициям боевики тщательно заминировали.

При штурме укреплений ИГ в районе Дейр-эз-Зора сирийским войскам при поддержке российских ВКС удалось уничтожить 12 единиц бронетехники (в том числе 4 танка), позиции артиллерии и минометов, три склада с боеприпасами и материальным имуществом и более 200 боевиков.

В качестве трофеев наступающим войскам Асада удалось получить брошенные боевиками при отступлении 4 пикапа, большое число единиц стрелкового оружия, мины, фугасы и пояса смертников.

Накануне, 5 сентября, стало известно о прорыве блокады позиций сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора. Бои в окружении боевиков сирийские военные в составе гарнизона базы 137-й бригады вели около трех лет. Вмести с ними в блокаде находились более 90 тыс. гражданских лиц.

В прорыве блокады поддержку оказали российские силы. 5 сентября удар по укрепрайону ИГ крылатыми ракетами «Калибр» из Средиземного моря нанес фрегат «Адмирал Эссен». Российские ракеты уничтожили крупное скопление боевиков, завод по ремонту бронетехники и пункт связи.

Видео: Минобороны России

О прорыве блокады Дейр-эз-Зора министр обороны России Сергей Шойгу лично доложил Владимиру Путину. Российский президент в связи с победой под Дейр-эз-Зором поздравил российских военных в Сирии и высшее командование армии Сирии.