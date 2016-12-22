Минэнерго предложило запретить в России лампы накаливания мощнее 50 Вт

Оборот неэнергосберегающих лампочек в России может быть снова ограничен. Предложение о запрете лампочек накаливания мощнее 50 Вт разрабатывает Минэнерго, заявил замминистра энергетики Антон Инюцын на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

Инюцын напомнил, что в России уже запрещен оборот ламп накаливания мощнее 100 Вт. «Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт. Хотим экспертно обсудить, посчитать и с расчетами в правительство представить предложения», — рассказал замминистра журналистам.

В то же время Инюцын отметил, что окончательного решения по этому вопросу еще нет. Запрет на мощные лампочки накаливания может быть введен в том случае, если будет признано, что освободившиеся место на рынке смогут занять энергосберегающие лампочки. «Нужно взвешивать, готова ли промышленность заместить эти объемы», — подчеркнул он. Одновременно с отказом от лампочек накаливания, добавил министр, должна быть снижена стоимость энергосберегающих лампочек.

Продажа ламп накаливания мощностью 100 ватт и более была запрещена в России с 1 января 2011 года. В 2010 году против подобного запрета, по данным опроса ВЦИОМа, выступила почти половина россиян (49%).