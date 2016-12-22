Мэй и Трамп признали ключевую роль Китая в давлении на КНДР

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, посвященные проблеме ракетной и ядерной программ КНДР, говорится в сообщении британского правительства. Оба лидера согласились во мнении, что ключевую роль в давлении на Пхеньян должен играть Китай.

В ходе беседы Тереза Мэй отметила, что северокорейский режим «представляет угрозу не только для региона, но для глобального мира и безопасности». Премьер-министр заявила о своей готовности работать с другими европейскими лидерами для выработки новых мер давления на Пхеньян. В то же время, как отмечается в сообщении, Трамп и Мэй сошлись во мнении, что ключевую роль в решении проблемы Корейского полуострова должен играть Китай.

В конце августа Тереза Мэй публично призвала китайское руководство оказать давление на КНДР ради прекращения северокорейской военной программы. В то же время, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя эти слова британского лидера, отметил, что варианты мирного решения проблемы Корейского полуострова «находятся в руках» КНДР, США и Южной Кореи.

Китай остается основным торговым и политическим партнером КНДР. В частности, до 2013 года именно КНР являлась основным официальным поставщиком нефти для Северной Кореи. В 2014 году Китай официально прекратил экспорт углеводородов в КНДР, однако, как полагает Япония, Пекин продолжает поставлять нефть северокорейскому режиму, не предавая это огласке.