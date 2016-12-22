В США разбился истребитель F-16 Национальной гвардии

В США в штате Аризона разбился истребитель F-16, принадлежащий Национальной гвардии. Об этом говорится в сообщении 162-го авиакрыла Национальной гвардии на официальной странице в Facebook.

Как следует из сообщения, инцидент произошел в 20 милях (32 км) к северо-западу от города Саффорд. Судьба пилота самолета пока неизвестна, в районе крушения проводится спасательная операция.

Для расследования инцидента была созвана специальная комиссия ВВС США.

Истребитель F-16 Fighting Falcon поступил на вооружение армии США в начале 1980-х годов. На вооружении американской армии находится более тысячи истребителей этого типа в различных модификациях; кроме того, он поставлялся более чем в 25 стран мира. По различным оценкам, стоимость одного истребителя F-16 может превышать $30 млн.

В конце августа у южного побережья Йемена разбился вертолет армии США, на борту которого находились шесть человек. Пятеро членов экипажа были спасены, еще один был объявлен пропавшим без вести.