ОНФ заявил о невыполнении поручения Путина по защите Кавминвод

Поручение президента о защите курортов Минеральных Вод не выполнено. Об этом, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, говорится на сайте политического движения.

Как пояснила Тимофеева, поручение по защите Кавминвод было дано Путиным в феврале 2016 года правительству и губернатору Ставропольского края. «Это поручение президента не выполнено, положение дел остается катастрофическим. Проект федерального закона о Кавминводах, подготовленный правительством, еще даже не внесен в Госдуму. Концепция законопроекта ни разу не разрабатывалась, в связи с чем каждый раз его основные положения менялись. В настоящее время законопроект нас не удовлетворяет», — рассказала Тимофеева.

В заявлении Тимофеевой подчеркивается, что регион испытывает «мощное негативное воздействие» в экологической сфере из-за стихийной застройки и загрязнения. При этом статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) со всех курортов России был снят в 2014 году.

В середине июня Счетная палата пришла к выводу о срыве программы по созданию туристических кластеров в России. По версии ведомство, финансирование программы Ростуризм осуществлял с нарушениями.