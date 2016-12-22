Абэ рассказал о перспективах заключения мирного договора с Россией

Взаимное укрепление доверия между Россией и Японией может привести две страны к заключению мирного договора по итогам Второй Мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканала «Россия 1».

Абэ подчеркнул, что с учетом того, что война завершилась более 70 лет назад, «ненормально, что мирный договор между нашими странами не подписан до сих пор». «И я, и президент Путин в этом отношении придерживаемся одинаковых взглядов. Я надеюсь, что укрепление доверительных отношений между нашими странами в итоге приведет к заключению мирного договора», — заявил Абэ (цитата по ТАСС).

При этом японский премьер отметил, что отсутствие мирного договора продолжает негативно влиять на развитие сотрудничества России и Японии. «Из-за того, что мирный договор не подписан, все те возможности отношений России и Японии, которые обладают огромным потенциалом, так и остаются нераскрытыми», — подчеркнул он.

Тема заключения мирного договора стала центральной во время переговоров Абэ и Путина на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге в июле. На встрече оба лидера, в частности, коснулись вопроса, препятствующего выработке документа — принадлежности четырех островов Южных Курил, а именно Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи.

Россия и Япония не подписали мирный договор по итогам Второй Мировой войны из-за территориальных разногласий. Москва полагает, что по итогам войны спорные Южные Курильские острова окончательно вошли в состав Советского Союза. Однако Токио настаивает на том, что четыре острова Курильской гряды принадлежат Японии по двустороннему Трактату о торговле и границах, заключенному еще в 1855 году.