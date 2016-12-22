Россия с оговоркой поддержала санкции в отношении Мали

Совет Безопасности ООН на заседании во вторник, 5 сентября принял санкции в отношении Мали, передает Reuters. Решение было единогласно поддержано всеми членами Совета, включая и Россию.

Санкции относятся ко всем лицам, которые препятствуют продвижению мирного процесса в стране. В этот список, поясняет агентство, могут войти те, кто допускают нарушения прав человека или участвуют в вовлечении в боевые действия детей. Согласно резолюции Совбеза, разработанной Францией, уличенные в подобных нарушениях будут подвергнуты санкционным мерам. В их число входят запрет на поездки и заморозка зарубежных активов.

Как отмечается в сообщении российского представительства при ООН в Twitter Россия поддержала проект резолюции, однако призвала СБ «не увлекаться санкциями». «Увлечение рестриктивными мерами чревато уходом СБ ООН от прямых обязанностей и его деградации до роли «санкционной дубинки», — прокомментировал принятие резолюции постоянный представитель России в Совете Василий Небензя.

Конфликт в Мали разворачивается на севере страны, где исламисты и сепаратисты выступают за формирование независимого государства в регионе Азавад. В 2012 году участники конфликта, выступающие против официального правительства, провозгласили «Исламское государство Азавад». В 2013 году в конфликт на территории своей бывшей колонии вмешались французские войска, проведя операцию «Сервал», в результате которой территория была зачищена от исламистов. Тем не менее, несмотря на мирное соглашение, подписанное правительством Мали и сепаратистами в 2015 году, конфликт в стране продолжается.