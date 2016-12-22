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СМИ опубликовали видео прогулки Серебренникова
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СМИ опубликовали видео прогулки Серебренникова
Дело Серебренникова, 05 сен, 23:58
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СМИ опубликовали видео прогулки Серебренникова

Телеканал «Дождь» опубликовал видео с прогулки находящегося под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова. Отвечать на вопросы журналистов на улице режиссер отказался.

Серебренников вышел из дома и направился на прогулку по близлежащим улицам. Разрешение на прогулки было дано режиссеру по итогам судебного заседания 4 сентября. На прогулке к нему попытались обратиться журналисты, однако Серебренников проигнорировал их попытки задать вопросы. Согласно решению суда, общение на улице для режиссера запрещено до окончания ареста.

По домашним арестом Кирилл Серебренников находится с 23 августа. По решению суд, срок ареста продлится до 19 октября. 4 сентября защита Серебренникова обратилась к суду с просьбой изменить меру пресечения. При этом на заседании были представлены новые поручители — всего к материалам дела были приобщены личные поручительства 74 деятелей культуры, среди которых режиссеры Александр Сокуров и Валерий Тодоровский, актеры Дмитрий Харатьян и Александр Балуев, музыканты Владимир Спиваков и Полина Осетинская и тренер Татьяна Тарасова. Изменить меру пресечения суд отказался, однако разрешил Серебренникову двухчасовые прогулки.

Суд смягчил условия домашнего ареста режиссеру Серебренникову
Общество

Кирилл Серебренников стал главным фигурантом о хищении государственных средств в рамках театрального проекта «Платформа». Заявленная следствием сумма ущерба составляет 68 млн руб. Сам режиссер все обвинения в свой адрес отрицает.

Теги: Кирилл Серебренников
Главное
В географии дел ЮКОСа появилась новая страна Экономика
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