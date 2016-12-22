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Дуров прокомментировал блокировку ролика блогеров о Тинькофф банке
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Дуров прокомментировал блокировку ролика блогеров о Тинькофф банке
Бизнес, 23:00
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Дуров прокомментировал блокировку ролика блогеров о Тинькофф банке

После того, как Роскомнадзор получил решение суда о блокировке ролика блогеров о бизнесе Олега Тинькова и его Тинькофф Банке, основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров обратился к пользователям социальной сети с призывом «вдарить по запрету» и максимально распространить видео. Обращение он опубликовал на своей личной странице

«Можно соглашаться или не соглашаться с манерой подачи блогеров, но их право выражать свое мнение священно», — подчеркнул Дуров, приложив к записи само видео. В конце Дуров выразил надежду, что распространение ролика «поможет кому-нибудь избежать кредитного ярма».

Ролик, критически рассказывающий о бизнесе Олега Тинькова, был опубликован на YouTube-канале Nemagia 8 августа. Создателями ролика выступили кемеровские блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин. 23 августа Тинькофф Банк подал иск о защите деловой репутации к блогерам и компании ООО «Развитие». «Мы будем делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону», — прокомментировал ситуацию представитель банка.

Позднее, 4 августа, Роскомнадзор получил определение суда, по которому ведомство обязано заблокировать ссылку на ролик и не допустить его дальнейшего распространения до окончания судебного разбирательства. 

Теги: банк , блогеры , Павел Дуров , Тинькофф Банк
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