Члены крупного колумбийского наркокартеля заявили о готовности сдаться

Влиятельный наркокартель Колумбии «Клан Залива» принял решение сдаться властям. Об этом сообщил президент страны ​Хуан Мануэль Сантос, передает местное издание ​El Colombiano.

«3 сентября, в воскресенье, мы получили от главы «Клана Залива» сообщение, выражалось желание группировки быть привлеченными к ответственности», — заявил президент. Он сказал, что попросил ​«министра юстиции и прокурора рассмотреть эту просьбу и принять соответствующие меры», сказал колумбийский лидер.

В своем обращении лидер группировки сообщил, что властям готовы сдаться все члены наркокартеля.

Ранее в Мексике полиция ликвидировала 19 боевиков наркокартеля. По предварительным данным, вооруженные люди на пикапах открыли огонь по полицейским на автомагистрали возле курортного города Масатлан. В ходе перестрелки с боевиками пятеро полицейских получили ранения.