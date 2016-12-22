СМИ сообщили об обысках в квартире устроившего стрельбу в школе подростка

В квартире, где живет устроивший стрельбу в подмосковной школе подросток, начали обыски следователи и сотрудники полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
О начале обысков агентству также рассказал источник в правоохранительных органах.
Как рассказала РБК официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о хулиганстве по факту инцидента в школе в Ивантеевке занимается ГСУ Следственного комитета России.
«Все необходимые следственные действия в рамках уголовного дела, которое сейчас расследует главное следственное управление, проводятся. Подробнее мы не комментируем», — сказала она, отвечая на вопрос о проведении обысков в квартире Михаила П.
Стрельба в школе №1 в Ивантеевке произошла 5 сентября. 15-летний Михаил П. пришел на занятия с опозданием и при этом в берцах и длинном плаще. Источники РБК в полиции уточнили, что учитель информатики Людмила Калмыкова сделала Михаилу замечание за его внешний вид. Учитель вывела девятиклассника в коридор, между ними началась ссора. После этого другие ученики услышали хлопки. В результате произошедшего пострадали четыре человека: учитель информатики, а также трое учеников, которые выпрыгнули из окна школы, опасаясь за свою жизнь.
Следователи возбудили уголовное по ст. 213 УК РФ (хулиганство).