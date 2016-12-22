Сергея Удальцова вызвали на допрос в Следственный комитет

Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, вышедшего в прошлом месяце на свободу после проведенных 4,5 года в колонии, вызвали на допрос в Следственный комитет России. Об этом сообщила РБК официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Подробностей о том, по какому делу и в качестве кого Удальцова вызывают на допрос, представитель СКР не сообщила.

Супруга Сергея Удальцова Анастасия заявила РБК, что он пока не получал официальной повестки о вызове к следователю. «Поэтому это надо у них спрашивать», — сказала она.

Удальцов вышел на свободу 8 августа. Он провел в колонии 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади. 10 августа он дал первую после своего освобождения пресс-конференцию. В ходе нее​ Удальцов обвинил основателя ФБК Алексея Навального и бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева в сознательном стремлении к провокационным действиям во время акции протеста 6 мая 2012 года.

Навальный, комментируя обвинения Удальцова, сказал: «Человек только что вышел, что от него можно хотеть?». Пономарев в свою очередь заявил, что «действительно выступал за силовой перенос цепи полиции». По словам бывшего депутата, Удальцов тогда не согласился с таким решением, поэтому была организована мирная сидячая забастовка. Пономарев подчеркнул, что говорил об этом во время следствия и на суде.