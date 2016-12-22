В ЛНР прокомментировали идею введения миротворцев на юго-восток Донбасса

Украинская сторона «пытается поливать грязью» инициативу российского президента Владимира Путина о введении в Донбасс миротворцев ООН, заявил РБК полпред самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

Ранее МИД Украины обвинил Путина в попытке исказить идею ввода миротворцев. Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что российский лидер пытается «представить агрессию внутриукраинским конфликтом», тогда как Киев выступает за безусловное отсутствие среди миротворцев россиян и представителей ЛНР и ДНР.

«Предложение прибегнуть к помощи миротворцев исходило в свое время от президента Порошенко на том этапе, когда ставился вопрос полной интервенции миротворцами нашей территории, извините, нас это категорически не устраивало. А как механизм обеспечения деятельности ОБСЕ, возможно, рассматриваться будет такой вариант», — заявил Дейнего.

Кроме того, по словам полпреда, «давно» обсуждается и вопрос безопасности наблюдателей ОБСЕ. «Как вариант вносилось предложение выдать им [наблюдателям ОБСЕ] оружие. На каком-то этапе РФ поддерживала такое предложение, но ОБСЕ категорически отказалась рассматривать такую возможность. Сейчас выдвигается предложение ввести миротворческий контингент ООН на линию разграничения для обеспечения безопасности наблюдателей», — пояснил Дейнего.

Он добавил, что проблема обеспечения безопасности наблюдателей «достаточно серьезная». «Задача ОБСЕ, в первую очередь, мониторить линию разграничения, чем более эффективно организован этот процесс, тем более эффективно будут использованы возможности ОБСЕ по их прямому назначению — обеспечению безопасности в Европе. Что касается самого предложенного механизма, к нам пока никто не обращался по этому вопросу, я думаю, мы будем рассматривать такую возможность», — сообщил Дейнего.

Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе во вторник, 5 сентября. Идею размещения миротворцев в этот же день поддержал Владимир Путин, поручив главе МИДа Сергею Лаврову внести соответствующую резолюцию в ООН.