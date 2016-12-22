Прокурор попросил 13 лет колонии для захватившего заложников в Ситибанке

Гособвинение запросило 13 лет колонии для бизнесмена Арама Петросяна, который в 2016 году захватил заложников в московском отделении Ситибанка. Об этом со ссылкой на адвоката подсудимого Станислава Мальцева сообщает «Интерфакс».

По словам Мальцева, он попросил назначить своему подзащитному минимальное наказание за захват заложников (ч. 1 ст. 206 УК РФ) и полностью оправдать по обвинению в терроризме (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

«По 206-й он признал вину — ввиду этого и отсутствия последствий для потерпевших я попросил назначить моему доверителю минимальное наказание. По статье 205 он вину признать отказался, поэтому я попросил полностью его оправдать», — пояснил адвокат Петросяна.

Бизнесмен частично признал свою вину в ходе заседания в Московском окружном военном суде 16 августа. «Я не террорист, я солдат президента. Я хочу получить наказание, соразмерное моему преступлению. Я раскаиваюсь», — сказал тогда Петросян.

Арам Петросян захватил заложников в отделении банка в Москве в августе 2016 года. Для этого он использовал изготовленный им муляж бомбы в виде коробки с проводами, обмотанной скотчем. Через некоторое время он сдался полиции, никто из заложников не пострадал. Позднее свой поступок Петросян объяснил банкротством. Как сообщал ТАСС, мужчина занимался производством медицинской продукции, но у него возникли проблемы с бизнесом и в результате образовались долги.