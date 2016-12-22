«Транснефть» назвала Сбербанк «волками с Вавилова cтрит»

Компания «Транснефть» раскритиковала решение Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы, который в конце августа в споре Сбербанка с трубопроводной монополией на 66,5 млрд руб. поддержал банк. В трубопроводной компании заявили, что своим решением суд «развязал руки «волкам с Вавилова стрит» (на улице Вавилова находится центральный офис Сбербанка).

Трубопроводная монополия считает, что судебное решение сводится к тому, что у банков «нет никаких стандартов поведения на рынке, кроме одного, сформулированного в голливудском фильме «Волк с Уолл-стрит»: «Брать бабло у клиента из кармана и класть в наш карман». В «Транснефти» также указывают, что решение апелляционной инстанции снимает ответственность с банков за профессиональные советы клиенту, «если между строк упомянуто, что они не выступают в качестве их консультанта». «Сбербанк взял миллиард долларов из кармана госкомпании и отправил их на Кипр», — заключает пресс-служба «Транснефти».

Судебный спор между «Транснефтью» и Сбербанком связан со сделками с производными финансовыми инструментами, которые стороны заключили в 2014 году. Тогда Сбербанк предложил «Транснефти» сложный производный инструмент для снижения стоимости обслуживания ее облигационного долга. Инструмент представлял собой комбинацию двух барьерных опционов на продажу и покупку валюты. Опцион «Транснефти» срабатывал при росте курса доллара выше 50,35 руб. за доллар, опцион Сбербанка — при падении курса американской валюты ниже 32,5 руб.

Однако из-за резкого роста курса доллара к рублю в конце 2014 года (американская валюта выросла по отношению в российской в 1,7 раза) «Транснефть» понесла значительные убытки от операций с производными инструментами (по данным МСФО за 2014 год, они составили 75,3 млрд руб.).

В январе 2017 года «Транснефть» обратилась в суд, а 8 июня Арбитражный суд Москвы признал, что сделка со Сбербанком была недействительной, а банк действовал недобросовестно. В апелляционной инстанции Сбербанку удалось оспорить судебное решение — Девятый арбитражный суд Москвы счел сделку законной.