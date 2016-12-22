В США пройдет телемарафон по сбору денег пострадавшим от урагана «Харви»

Певицы Бейонсе и Барбра Стрейзанд, телеведущая Опра Уинфи, актриса Джулия Робертс, актер Джордж Клуни и другие звезды американского шоу-бизнеса проведут 12 сентября телемарафон по сбору денег на помощь пострадавшим от урагана «Харви» в Техасе. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал сервис рассылки пресс-релизов PR Newswire.

Телемарафон «Рука об руку» будут транслировать по американским телеканалам ABC, CBS, CMT, Fox News и NBC, начиная с 20:00 (03:00 мск 13 сентября). Также его будут транслировать в соцсетях Facebook, YouTube и Twitter. Собранные во время него деньги направят в благотворительные организации и тем, кто помогает детям и бездомным.

Шоу, которое пройдет в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Нэшвилле, будет включать в себя специальные выступления различных звезд.

Одними из идеологов проведения марафона стали хьюстонский рэпер Bun B совместно с музыкальной продюсерской компанией Scooter Braun Projects.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Он стал самым мощным в США за последние 12 лет. В 2005 году ураган пятой (максимальной) категории «Катрина» накрыл штат Луизиана и почти разрушил Новый Орлеан.

Жертвами шторма «Харви» стали 60 человек. Скорость ветра в центре урагана достигала 200–208 км/ч. От шторма пострадало более 100 тыс. домов. Власти Техаса заявили, что ущерб от урагана составил не менее $125 млрд.