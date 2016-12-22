Украинский омбудсмен сообщила местонахождение осужденного в России Клыха

Осужденный в Чечне украинец Станислав Клых находится в психиатрической больнице в Магнитогорске. Об этом говорится на странице украинского омбудсмена Валерии Лутковской в Facebook.

При этом Лутковская ссылается на ответ российского омбудсмена Татьяны Москальковой. В нем сообщается, что по состоянию на 4 сентября Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы «Медико-санитарной части №74 Федеральной службы исполнения наказаний» в Магнитогорске.

Как утверждает Москалькова, Клыха госпитализировали из верхнеуральской тюрьмы по «собственному письменному согласию». «В связи с улучшением общего состояния Станислава Клыха в ближайшее время планируется его выписка из стационара», — добавила российский омбудсмен.

В конце августа адвокат осужденного Илья Новиков рассказал «Медиазоне», что его подзащитного увезли из тюрьмы в больницу. «Куда его повезли, нам в точности не говорят. Мы можем догадываться, что это больница в Челябинске, примерно понимаем какая, но свежих сведений, что он там, у нас нет», — пояснил тогда адвокат.

Гражданин Украины Станислав Клых был осужден в Чечне в 2016 году, суд приговорил его к 20 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 1990-х годах. Осужденный состоял в признанной в России экстремистской и запрещенной организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО).