Reuters сообщил о планах Киева разместить евробонды впервые с 2013 года
Украинский кризис, 16:29
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Reuters сообщил о планах Киева разместить евробонды впервые с 2013 года
Власти Украины планируют провести выпуск еврооблигаций как самостоятельный кредит. Подготовить выпуск евробондов Киев поручил Goldman Sachs, JP Morgan и BNP Paribas, передает Reuters со ссылкой на источники. Для страны это станет первым выпуском таких облигаций с 2013 года.
В указанных агентством банках от комментариев отказались.
О подготовке к выходу на внешние долговые рынки в июне заявил глава Минфина страны Александр Данилюк, отмечает агентство.
Украина в последний раз размещала евробонды в 2013 году, в декабре того же года Москва приобрела еврооблигации Киева. Спустя два года Киев отказался вернуть долг и выплатить проценты по последнему купону (в совокупности более $3 млрд). Россия подала в суд.Высокий суд Лондона в марте 2017 года сначала отказался рассматривать дело как политическое, а потом присудил победу Москве, обязав Киев выплатить деньги.