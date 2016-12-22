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Обвинение попросило для «тверского стрелка» пожизненный срок
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Обвинение попросило для «тверского стрелка» пожизненный срок
Общество, 16:26
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Обвинение попросило для «тверского стрелка» пожизненный срок

Обвинение в ходе судебного заседания по делу 45-летнего москвича Сергея Егорова, который обвиняется в убийстве девяти человек в Тверской области, попросило приговорить подсудимого к пожизненному сроку лишения свободы, сообщает «Интерфакс».

Также прокурор попросил удовлетворить иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 10,5 млн руб. и компенсации материального ущерба на сумму 277 тыс. руб.

Во вторник на заседании проходили прения сторон. Егоров в ходе заседания попросил прощения. «Хочу сказать, что такой мрази и твари прощения нет, но я прошу прощения. Готов понести наказание. Если хотите, попросите президента вернуть смертную казнь, я не возражаю», — приводит агентство его слова.

На сайте Тверского областного суда говорится, что подсудимый Егоров выступит с последним словом 12 сентября. В тот же день ожидается оглашение приговора.

Егорову вменяют убийство двух и более лиц. Преступление было совершено в поселке Редкино на юго-востоке Тверской области, известно о нем стало 4 июня. По версии следствия, на почве бытового конфликта во время распития спиртных напитков Егоров расстрелял из охотничьего ружья девять человек. О преступлении в полицию сообщила одна из участников событий, которой случайно удалось выжить.

Теги: суд , стрельба , обвинение , Тверь , Сергей Егоров
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