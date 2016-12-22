Сити-менеджера Нижнего Новгорода признали виновным в обрушении дома

Главу администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова признали виновным по делу обрушения жилого дома в 2014 году, однако суд освободил сити-менеджера от наказания из-за «истечения срока давности» уголовного преследования. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, вместе с Беловым виновной в обрушении жилого дома признана экс-глава администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Надежда Рожкова по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Рожкова и Белов оштрафованы, как и просило гособвинение, на 100 тыс. руб., однако суд освободил их от этого наказания из-за истечения срока давности уголовного преследования.

Подсудимые не пожелали выступать в судебных прениях. Как сообщает «Коммерсантъ. Нижний Новгород», судья, «больше года» слушавшая уголовное дело по обвинению чиновников в халатности, «неожиданно» решила завершить судебное следствие и не допросила около 150 свидетелей. По данным газеты, суд «лишил подсудимых права на защиту», выделив защите один день для предоставления доказательств.

«Это вопиющая правовая дискриминация убеждает меня в том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием, а является по своей сути способом политической расправы со мной», — сказал газете Белов. При этом, как писал «Коммерсантъ. Нижний Новогород», после вынесения обвинительного приговора Белову, вероятно, будет запущен механизм отрешения его от должности.

Частичное обрушение жилого дома в Нижнем Новгороде произошло в апреле 2014 года. Оба фигуранта в тот момент работали первыми заместителями главы администрации Ленинского района города. По версии следствия, они не приняли мер по признанию общежития аварийным, в результате весной 2014 года у здания рухнул торец, при этом жителей удалось эвакуировать еще до инцидента.​