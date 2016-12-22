Меркель заявила о плане завершить переговоры с Турцией об ассоциации с ЕС

Европейский союз в октябре обсудит возможность приостановки или завершения переговоров о вступлении Турции в союз. Такое заявление во время своего выступления в бундестаге сделала 5 сентября канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Süddeutsche Zeitung.

«Я предложу обсудить наши будущие отношения с Турцией, в том числе вопрос приостановки или завершения переговоров (о вступлении Турции в ЕС. — РБК)», — сказала она.

Заседание Совета ЕС пройдет в октябре 2017 года.

Ранее о том, что Европа «никогда в жизни» не сможет «переварить» вступление Турции в Евросоюз, заявлял канцлер Австрии Кристиан Керн. По его словам, Брюссель должен дать понять Турции, что она просто не соответствует статусу страны-кандидата на вступление в ЕС. Керн также отметил, что Турция «пересекла почти все красные линии» в отношении прав человека, а действия турецких властей против правозащитников, журналистов и отдельных членов парламента стали «актом диктаторской власти».

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в июле 2016 года. Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей на попытку свергнуть президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, массовые аресты и другие меры Анкары, а подготовка ко вступлению Турции в ЕС была приостановлена.

На отношения Берлина и Анкары также серьезно повлиял арест ряда немецких граждан в Турции, среди которых ​ турецко-немецкий журналист Дениз Юцель, стамбульский корреспондент газеты Die Welt, который был задержан в конце февраля 2017 года по обвинению в пропаганде терроризма. Всего в Турции под арестом в настоящее время содержатся 55 граждан Германии, причем 12 из них в Берлине считают политическими заключенными.

Эрдоган, со своей стороны, также вызвал возмущение Берлина, обвинив Германию в том, что она укрывает участников прошлогоднего переворота, курдских боевиков и террористов.