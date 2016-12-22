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«Первый канал» опроверг приглашение на съемки напавшего на журналиста НТВ
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«Первый канал» опроверг приглашение на съемки напавшего на журналиста НТВ
Общество, 16:11
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«Первый канал» опроверг приглашение на съемки напавшего на журналиста НТВ

«Первый канал» опроверг сообщения о вознаграждении Александру Орлову, избившему журналиста НТВ, за участие в программе «Пусть говорят». В пресс-службе телеканала РБК заявили, что никогда не предлагали Орлову участвовать в съемках программы.

О том, что после инцидента в день ВДВ Орлову поступило сразу несколько предложений от федеральных каналов, рассказал он сам в эфире телеканала «Царьград».

«Предлагали сняться в программе «Пусть говорят». Предлагали и на телеканале Life сделать какую-то передачу с молодежью», — заявил он в интервью программе «Фанзона», выходящей на телеканале «Царьград».

По словам Орлова, за участие в программе «Пусть говорят» ему предлагали сначала 100 тыс. руб. «Но я сказал, что я не Диана Шурыгина. Потом, когда предложили 500 [тыс. руб.], задумался», — добавил он.

«Никогда программа «Пусть говорят» не обращалась с предложением об участии к Орлову. Трудно предположить, что кому-то в редакции захотелось пригласить в программу да еще и заплатить гонорар человеку, который избил нашего коллегу», — сообщили РБК в пресс-службе «Первого канала».

2 августа во время прямого включения в день Военно-воздушных сил России из парка Горького Александр Орлов ударил кулаком по лицу корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. После нападения Орлов был задержан, в отношении него было возбуждено дело по ст. 116 Уголовного кодекса России (побои). 25 августа суд приговорил Орлова к шести месяцам исправительных работ, постановил изымать 10% из его дохода. В ходе судебного заседания напавший на журналиста футбольный фанат полностью признал свою вину и принес репортеру НТВ свои извинения.

Теги: НТВ , «Первый канал» , «Пусть говорят»
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