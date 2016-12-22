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Журналистка Znak.com пожаловалась в полицию на угрозы из-за «Матильды»
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Журналистка Znak.com пожаловалась в полицию на угрозы из-за «Матильды»
Общество, 15:35
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Журналистка Znak.com пожаловалась в полицию на угрозы из-за «Матильды»

Специальный корреспондент интернет-газеты Znak.com Екатерина Винокурова обратилась в полицию из-за поступивших угроз в связи с ее освещением борьбы православных активистов с фильмом Алексея Учителя «Матильда». Об этом РБК рассказала сама журналистка.

«В августе у меня вышло две заметки про борьбу радикальных православных против фильма «Матильда» и стали поступать отклики, среди прочего пришло письмо, что зря я ставлю под угрозу национальные авторитеты. Я опубликовала письмо в Facebook и мне написали личное сообщение, что я получу «отверткой в бок на районе», а потом сразу забанили. У написавшего в друзьях футбольные фанаты, в том числе из группировки «Фратрия», — рассказала Винокурова. По ее словам, она подала заявление о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста в ОВД Северное Измайлово.

В пресс-службе УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что им информация о заявлении Винокуровой пока не поступала.

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве Еще 6 фото
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Согласно изданию Znak.com угрозы стали поступать в том числе после материала Винокуровой о депутате Госдумы Наталье Поклонской. В одном из материалов со ссылкой на источники издание сообщало, что в партии «Единая Россия» попросили Поклонскую «умерить свой пыл» в борьбе с еще не вышедшим фильмом Учителя.

31 августа в Санкт-Петербурге неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера Алексея Учителя. Пожар в здании был ликвидирован в течение десяти минут. Второй инцидент произошел 4 сентября в Екатеринбурге, где в кинотеатр «Космос» въехал «УАЗ», груженный газовыми баллонами и емкостями с бензином. По словам мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, нападение на кинотеатр связано с кампанией против фильма «Матильда». Кроме того, Ройзман назвал случившееся терактом и «передал привет» в связи со случившимся Поклонской.

Нападения связал с Поклонской и режиссер Алексей Учитель. По словам Учителя, россияне стали свидетелями того, как в стране на фоне противодействия фильму «формируется под видом религиозной новая террористическая организация», в поддержке которой он обвинил Поклонскую.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя-страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: РПЦ , «Матильда» , угрозы журналистам
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