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СМИ опубликовали видео первых минут после стрельбы в подмосковной школе
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Общество, 15:43
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СМИ опубликовали видео первых минут после стрельбы в подмосковной школе

Оператор телеканала «Ивантеевка 24», который проводил съемку в соседнем классе ивантеевской школы №1 в момент ЧП, заснял кадры с места происшествия. Соответствующее видео телеканал опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Ивантеевка 24

Сотрудник телеканала проводил съемку на уроке в одном из соседних классов этой школы, когда произошла стрельба. На кадрах слышны громкие крики людей, а потом несколько хлопков (предположительно, взрывы петард). Ученики класса, в котором проводилась съемка, закрывают уши.

После этого кадр смещается на открытую в класс дверь. Видно, как из соседней комнаты в коридор выбегают люди. Камера перемещается обратно в класс, ​и уже слышатся выстрелы и звук, похожий на разбивание оконного стекла. Затем на кадрах появляются пожарные и полицейские машины. Видно, как из здания школы выводят учеников.

​Голос за кадром спрашивает у выходящих из школы сотрудников скорой помощи, нет ли пострадавших. «Есть», — отвечают медработники.

Стрельба в ивантеевской школе №1 произошла в первой половине дня 5 сентября. Ее устроил девятиклассник Михаил. Во время ЧП пострадали учительница информатики, на уроке которой началась стрельба, и трое учеников. Они госпитализированы.

​Позже в подмосковном минздраве сообщили, что учительницу и одного из учеников с компрессионным переломом позвоночника доставят на лечение в Москву.

Одна из одноклассниц Михаила рассказала РБК, что подросток «иногда бывал агрессивен». Соседка школьника Мария в беседе с РБК сообщила, что он говорил ей, что «завтра устроит теракт».

В полиции выяснили, что поводом для стрельбы для 15-летнего Михаила в школе стала ссора с учителем информатики. 5 сентября он опоздал в школу и явился на занятия в берцах и длинном плаще. Учитель сделала ему замечание, но он не отреагировал. После того как она вывела его в коридор, между ними состоялся «разговор на повышенных тонах».

Ученики услышали крик учителя и забаррикадировались в подсобке класса. Школьник выкрикивал угрозы, а после послышались хлопки. Одноклассники нападавшего испугались и начали выпрыгивать из окон.

Случаи применения учениками оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате  два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.

5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.
 

Теги: видео , стрельба в школе , Ивантеевка
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