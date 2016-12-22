СМИ опубликовали видео первых минут после стрельбы в подмосковной школе

Оператор телеканала «Ивантеевка 24», который проводил съемку в соседнем классе ивантеевской школы №1 в момент ЧП, заснял кадры с места происшествия. Соответствующее видео телеканал опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Ивантеевка 24

Сотрудник телеканала проводил съемку на уроке в одном из соседних классов этой школы, когда произошла стрельба. На кадрах слышны громкие крики людей, а потом несколько хлопков (предположительно, взрывы петард). Ученики класса, в котором проводилась съемка, закрывают уши.

После этого кадр смещается на открытую в класс дверь. Видно, как из соседней комнаты в коридор выбегают люди. Камера перемещается обратно в класс, ​и уже слышатся выстрелы и звук, похожий на разбивание оконного стекла. Затем на кадрах появляются пожарные и полицейские машины. Видно, как из здания школы выводят учеников.

​Голос за кадром спрашивает у выходящих из школы сотрудников скорой помощи, нет ли пострадавших. «Есть», — отвечают медработники.

Стрельба в ивантеевской школе №1 произошла в первой половине дня 5 сентября. Ее устроил девятиклассник Михаил. Во время ЧП пострадали учительница информатики, на уроке которой началась стрельба, и трое учеников. Они госпитализированы.

​Позже в подмосковном минздраве сообщили, что учительницу и одного из учеников с компрессионным переломом позвоночника доставят на лечение в Москву.

Одна из одноклассниц Михаила рассказала РБК, что подросток «иногда бывал агрессивен». Соседка школьника Мария в беседе с РБК сообщила, что он говорил ей, что «завтра устроит теракт».

В полиции выяснили, что поводом для стрельбы для 15-летнего Михаила в школе стала ссора с учителем информатики. 5 сентября он опоздал в школу и явился на занятия в берцах и длинном плаще. Учитель сделала ему замечание, но он не отреагировал. После того как она вывела его в коридор, между ними состоялся «разговор на повышенных тонах».

Ученики услышали крик учителя и забаррикадировались в подсобке класса. Школьник выкрикивал угрозы, а после послышались хлопки. Одноклассники нападавшего испугались и начали выпрыгивать из окон.