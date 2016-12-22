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Разработчики «летающего такси» привлекли $90 млн инвестиций
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Разработчики «летающего такси» привлекли $90 млн инвестиций
Технологии и медиа, 15:12
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Разработчики «летающего такси» привлекли $90 млн инвестиций

Мюнхенский стартап Lilium, разрабатывающий прототип «летающего такси», привлек $90 млн от инвесторов, среди которых был китайский IT-гигант Tencent миллиардера Ма Хуатэна.

Привлеченные инвестиции Lilium планирует использовать для разработки прототипа летательного аппарата вместительностью пять человек и скоростью полета 300 км/ч. В апреле 2017 года компания провела успешные испытания двухместного аппарата.

Помимо Tencent, в стартап также проинвестировали лихтенштейнская LGT Group, британская венчурная компания Atomico, а также фонд Obvious Ventures сооснователя Twitter Эвана Уильямса.

Lilium был основан в 2015 году четырьмя сотрудниками Мюнхенского технического университета. На руководящие должности в компанию пригласили сотрудников Get Taxi, Airbus и Tesla. Как заявил Bloomberg коммерческий директор компании Ремо Гербер, сейчас в работе находится множество концепций, построенных на основе разных технологий — дронов, самолетов и т.д.

Гербер считает, что «летающее такси» сможет быстро адаптироваться к городским условиям, ведь все, что нужно — это вертолетная площадка. По оценкам Гербера, для того, чтобы начать массовое производство «летающих такси», его компании понадобится несколько лет.

Lilium уже получил поддержку от Европейского космического агентства. Немецкая компания также сотрудничает с французским стартапом Seabubbles — эта компания разработала прототип водного такси, который работает на подводных крыльях.

Lilium — не единственный стартап в Германии, который занимается разработкой «летающих такси». В частности, стартап Volocopter уже привлек инвестиции от Daimler — летом 2017 года стартап договорился с Агентством дорог и транспорта Дубая об участии в пилотном проекте аэротакси. Airbus вложился в Vahana, разрабатывающий летающий беспилотник, который будет способен пролететь расстояние около 80 км за 18 минут. Ожидается, что производство аппаратов будет запущено в 2020 году.

Теги: стартап , Tencent , «летающее такси»
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