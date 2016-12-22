Сечин закончил разговор с Улюкаевым словами «ну и *** с ним»

Как выяснилось из расшифровки записи разговора между главой «Роснефти» Игорем Сечиным и экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, Сечин завершил разговор фразой «ну и *** с ним». Расшифровку зачитал прокурор, передает корреспондент РБК.

Разговор произошел в момент предполагаемой передачи взятки чиновнику в офисе «Роснефти» в ноябре 2016 года. В суде зачитали несколько записей разговора, которые были сделаны через специальное устройство, выданное Сечину ФСБ.

Сечин сказал «ну и *** с ним» в конце первой записи. Неизвестно, кому были адресованы его слова.

​Второй разговор Сечин закончил по-другому.

Сечин: «Ты извини, что затянули, в командировке, туда-сюда. Пока собрали объем. Считай, задание выполнено. Вот, забирай. И ключ на всякий случай. Корзиночку забери».



Улюкаев: «Спасибо тебе большое».

Во вторник, 5 сентября, в суде проходит рассмотрение материалов дела Улюкаева, которые ранее не озвучивались. На суде удалось узнать, что Сечин рассказал генералу ФСБ Олегу Феоктистову, занимавшему в октябре 2016 года должность главы службы безопасности «Роснефти», о том, что Улюкаев потребовал у него взятку. После этого Феоктистов написал заявление на имя директора ФСБ Бортникова, под заявлением Сечин оставил свою подпись.

По версии обвинения, Улюкаев получил взятку в ​$2 млн​ за положительное заключение по покупке «Роснефтью» доли в «Башнефти»​. Его задержали 14 ноября​.