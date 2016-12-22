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В Москве утвердили порядок выхода домов из программы реновации
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В Москве утвердили порядок выхода домов из программы реновации
Реновация Москвы, 15:07
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В Москве утвердили порядок выхода домов из программы реновации

В Москве утвержден порядок выхода домов из программы реновации. Соответствующее распоряжение городского правительства, которое подписал мэр Москвы Сергей Собянин, опубликовано (.pdf) на официальном портале столицы.

В документе говорится, что решение о выходе домов из этой программы принимает государственная жилищная инспекция Москвы. Это происходит в течение 30 дней после получения документов общего собрания собственников квартир, которые хотят выйти из программы реновации.

После этого жилищная инспекция должна внести в столичное правительство предложение об исключении дома из программы. Далее собственники квартир должны начать платить взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.

В распоряжении говорится, что эти дома также включат в региональную программу капремонта общего имущества на 2015–2044 годы.

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В итоговый список домов, которые снесут в Москве по программе реновации, вошли 5144 дома. В них проживают около 1 млн человек. Район Кузьминки станет «столицей» реновации — там снесут 284 дома.

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Изначально по этой программе столичные власти хотели снести 4546 тыс. домов и примерно 338 тыс. квартир. По итогам проведенного в Москве голосования часть домов исключили из предварительного списка, а еще более тысячи — вошли в программу.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил 10 августа, что массовое переселение по программе реновации произойдет в 2019 году. Именно к тому времени должна быть разработана градостроительная документация. В 2018 году и в 2019 году власти столицы будут заниматься проектированием и строительством стартовых домов.

Позже «Ведомости» со ссылкой на документ мэрии Москвы и на представителя стройкомплекса города сообщили, куда переселят попавших под реновацию москвичей. Больше всего готовых домов находится в Бескудниковском районе (семь зданий общей площадью 130 630 кв. м), два дома — в Северном Измайлово, в том числе на 5-й Парковой улице и четыре дома — в Западном округе столицы. В этих домах планируют сделать ремонт комфорт-класса, который должен отвечать требованиям программы реновации.

​Часть обозначенных в списке площадок не имеет фактического адреса, потому что на данный момент это пустыри между домами, свободные участки внутри микрорайонов и парковки.

Теги: Москва , Сергей Собянин , реновация
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