Фигурант дела о хищении квартир Минобороны получил 5,5 года колонии

Бывший начальник центральной жилищной комиссии Минобороны полковник запаса Андрей Белоусов, который принимал участие в хищение квартир военного ведомства, был приговорен к 5,5 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

«Белоусов признан виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК РФ», — рассказали в суде. Отбывать наказание Белоусов будет в колонии общего режима. В решении учтен вынесенный ранее приговор Зюзинского районного суда.

Обвинение требовало для Белоусова наказание в виде 9,5 года в колонии общего режима, а также штраф в 1 млн руб. и лишение воинского звания.

Суд удовлетворил гражданские иски к Белоусову более чем на 200 млн руб.

В декабре 2014 года Зюзинский суд Москвы приговорил полковника запаса Белоусова к 4,5 годам колонии. Он был признан виновным по семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере. В сентябре 2016 года Зюзинский суд Москвы вынес приговоры 14 фигурантам дела о хищении квартир Минобороны. Они получили от 2,5 до 8 лет тюрьмы.

Как следует из материалов дела, участники преступной группы оформляли подложные документы, на основании которых были приватизированы жилые помещения, которые ранее принадлежали государству. Следствие считает, что мошенники получали свой процент от сделки. Организатором преступной схемы является прапорщик Валерий Даниелян. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы.