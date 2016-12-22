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Детский омбудсмен рассказала об устроившем стрельбу в школе ученике
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Детский омбудсмен рассказала об устроившем стрельбу в школе ученике
Общество, 14:18
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Детский омбудсмен рассказала об устроившем стрельбу в школе ученике

Совершивший нападение ученик школы № 1 в Ивантеевке «не состоял на учете в органах системы профилактики». Об этом заявила РБК уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она рассказала, что нападение школьник совершил во время третьего урока. Ученик девятого класса с «травматическим пистолетом и отбивным кухонным молотком» напал на учителя и «подорвал взрыв-пакет», уточнила Мишонова.

«В результате инцидента учитель получил черепно-мозговую травму и ранение лица из травматического пистолета. Также пострадали три ребенка, выпрыгнувшие из окна второго этажа школы», — сообщила детский омбудсмен.

Идет сбор информации о семье мальчика, уточняются обстоятельства случившегося.

Стрельба в ивантеевской школе № 1 произошла 5 сентября в первой половине дня. Ученик 9-го класса Михаил ударил учительницу информатики молотком, после чего разбросал по классу дымовые шашки и начал стрелять из пневматического оружия. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая учительницу. Их доставили в городскую больницу Ивантеевки.

Соседка нападавшего, Мария, в беседе с РБК заявила, что мальчик сообщил ей, что «завтра устроит теракт». В 7:51 мск он написал ей, что «это была не шутка». После инцидента в школе Следственный комитет (СК) Московской области возбудил дело по статье ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял расследование дела на личный контроль. Он добавил, что жизни пострадавших ничего не угрожает и им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Случаи применения учениками оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате  два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.

5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.
 

Теги: стрельба в школе , Ивантеевка , детский омбудсмен , Ксения Мишонова
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