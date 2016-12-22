Детский омбудсмен рассказала об устроившем стрельбу в школе ученике

Совершивший нападение ученик школы № 1 в Ивантеевке «не состоял на учете в органах системы профилактики». Об этом заявила РБК уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она рассказала, что нападение школьник совершил во время третьего урока. Ученик девятого класса с «травматическим пистолетом и отбивным кухонным молотком» напал на учителя и «подорвал взрыв-пакет», уточнила Мишонова.

«В результате инцидента учитель получил черепно-мозговую травму и ранение лица из травматического пистолета. Также пострадали три ребенка, выпрыгнувшие из окна второго этажа школы», — сообщила детский омбудсмен.

Идет сбор информации о семье мальчика, уточняются обстоятельства случившегося.

Стрельба в ивантеевской школе № 1 произошла 5 сентября в первой половине дня. Ученик 9-го класса Михаил ударил учительницу информатики молотком, после чего разбросал по классу дымовые шашки и начал стрелять из пневматического оружия. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая учительницу. Их доставили в городскую больницу Ивантеевки.



Соседка нападавшего, Мария, в беседе с РБК заявила, что мальчик сообщил ей, что «завтра устроит теракт». В 7:51 мск он написал ей, что «это была не шутка». После инцидента в школе Следственный комитет (СК) Московской области возбудил дело по статье ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял расследование дела на личный контроль. Он добавил, что жизни пострадавших ничего не угрожает и им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.