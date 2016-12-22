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СМИ опубликовали видео падения башенного крана в Химках
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СМИ опубликовали видео падения башенного крана в Химках
Общество, 13:38
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СМИ опубликовали видео падения башенного крана в Химках

Телеканал «Звезда» опубликовал видео падения башенного крана в подмосковных Химках.

Видео: YouTube / Наше Подмосковье

Башенный кран упал по адресу: улице Молодежная, дом 74. Падение произошло на строительной площадке при монтаже крана на высоте 20 м, сообщали РБК в МЧС по Московской области.

Как сообщали ТАСС в экстренных службах Москвы, в результате случившегося погиб один человек. Еще трое получили ранения.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Главгосстройнадзора отмечало, что объект, на котором упал кран, принадлежит группе ПИК. Как рассказала РБК представитель ГК «ПИК» Татьяна Гулина-Сейранян, монтаж крана осуществляла компания ООО «Вертикаль». Погибшие и пострадавшие — сотрудники этой компании.​

Теги: видео , Химки , кран
Главное
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