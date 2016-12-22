После стрельбы в подмосковной школе возбудили дело о хулиганстве

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело после стрельбы в школе № 1 в Ивантеевке. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В СК уточнили, что дело возбуждено по статье ст. 213 УК РФ (хулиганство).
По версии следствия, ученик 9-го класса пронес в школу пневматическое оружие под плащом. В классе он достал оружие и выстрелил в сторону учительницы. «В результате подростки испугались и трое выпрыгнули из окна», — уточняется в сообщении ведомства.
Следователи добавили, что у одного из пострадавших перелом, еще у двоих — ушибы, а учительница получила «открытую черепно-мозговую травму».
Нападавшего задержали совместными усилиями сотрудники полиции и Росгвардии. С ним работают следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков. В сообщении говорится, что семья мальчика — благополучная.
О стрельбе в школе № 1 в Ивантеевке стало известно во вторник, 5 сентября. Ее открыл ученик Михаил, уточнила пострадавшая при инциденте в школе ученица Ангелина.
В прокуратуре города Ивантеевки рассказали, что подросток ударил учительницу информатики топориком по голове, а после разбросал по классу дымовые шашки и начал стрелять из пневматики. В результате ЧП пострадали три подростка и учительница. Их госпитализировали в горбольницу Ивантеевки.
3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».
В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.
В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.
24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.
5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.