После стрельбы в подмосковной школе возбудили дело о хулиганстве

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело после стрельбы в школе № 1 в Ивантеевке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК уточнили, что дело возбуждено по статье ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По версии следствия, ученик 9-го класса пронес в школу пневматическое оружие под плащом. В классе он достал оружие и выстрелил в сторону учительницы. «В результате подростки испугались и трое выпрыгнули из окна», — уточняется в сообщении ведомства.

Следователи добавили, что у одного из пострадавших перелом, еще у двоих — ушибы, а учительница получила «открытую черепно-мозговую травму».

Нападавшего задержали совместными усилиями сотрудники полиции и Росгвардии. С ним работают следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков. В сообщении говорится, что семья мальчика — благополучная.

О стрельбе в школе № 1 в Ивантеевке стало известно во вторник, 5 сентября. Ее открыл ученик Михаил, уточнила пострадавшая при инциденте в школе ученица Ангелина.

В прокуратуре города Ивантеевки рассказали, что подросток ударил учительницу информатики топориком по голове, а после разбросал по классу дымовые шашки и начал стрелять из пневматики. ​В результате ЧП пострадали три подростка и учительница. Их госпитализировали в горбольницу Ивантеевки.